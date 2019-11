Inés Valle, vecina del bajo, opinó: “La obra me parece bárbara porque estas calles estaban llenas de pozos. Soy arquitecta y veo que están usando hormigón de calidad. Estamos al tanto de que no llegaron los envíos de Nación y que por esa razón se demoró la obra”.

“En septiembre habíamos firmado un convenio con la Secretaría de Hábitat de la Nación para realizar estas obras. Pero el dinero no llegó y el municipio está haciendo un esfuerzo grande para terminar estos trabajos”, contó el jefe comunal.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, supervisó la construcción de los nuevos pavimentos en el Bajo de San Isidro. Se trata de una obra que iba a financiar el gobierno nacional, según un convenio firmado, pero nunca giró los fondos y los trabajos no avanzaron. Ahora el Municipio con fondos propios retomó las tareas y finalizarán en aproximadamente 20 días.

