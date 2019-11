El secretario de Salud, por su parte, agregó: “El día de hoy no solo tiene que ver con festejar, sino también con tomar conciencia de lo que es la prematurez y los derechos que tienen los chicos. La primera etapa del nacimiento de un bebé prematuro siempre se atraviesa con mucha angustia para la familia, por eso para nosotros también es indispensable celebrar la vida”.

La doctora Elisa Duro, jefa del área de Neonatología, señaló que “nuestro objetivo es que se tome conciencia sobre la prematurez como una problemática a nivel mundial, porque los prematuros son sujetos de derecho y por eso tienen una serie de derechos que deben respetarse y cumplirse”. “El hecho de que un bebé tenga que estar internado, ya sea porque le falta peso o por la edad gestacional, realmente es una crisis para toda la familia. Por eso lo que festejamos hoy no es la prematurez, sino la vida”, agregó.