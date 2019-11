Tras recibir su diploma, Brisa Pereyra subrayó: “Esto me ayudó mucho a integrarme en el mercado laboral. Desde que empecé el curso ya tuve muchas entrevistas, así que estoy muy feliz”.

“La situación es complicada y a veces es difícil conseguir empleo. Realmente, el curso estuvo buenísimo porque fue mucho trabajo en equipo y me abrió nuevas posibilidades”, comentó Gerardo Nieto de Boulogne.