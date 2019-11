Mauricio, otro egresado, agregó: “Lo que más me gustó es estar con las maestras, las vamos a extrañar”. E Ismael finalizó diciendo: “Aprendí mucho, las maestras son buenas y los compañeros también”.

Edith, vecina del barrio Don Mariano, expresó: “Me pareció espectacular, un agasajo muy lindo, porque ellos tienen toda la emoción a flor de piel; hasta yo me emocioné. Estamos muy contentos”.

Mariana Miola, subsecretaria de Educación, estuvo presente y expresó: “Hoy es un día emotivo para los chicos que ya terminan, así que con los egresados de los Centros Educativos Municipales estamos un poquito tristes y un poquito alegres, recién nos estábamos despidiendo de ellos y no todos tienen ganas de irse. Charlamos sobre los años que pasaron, el crecimiento de los chicos, las vivencias, y las docentes que lagrimean un poquito porque los van a extrañar”.