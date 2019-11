Joaquín Noya, concejal electo por el Frente de Todos, conversó con SMnoticias y se refirió al resultado electoral, al rol opositor que tendrá el peronismo, y a las iniciativas que buscarán abordar desde el Concejo Deliberante, haciendo hincapié en la necesidad de tratar y aprobar la ordenanza de emergencia alimentaria.

“La elección nos dejó una gran alegría por la victoria nacional y provincial, en donde el triunfo fue aplastante. En lo local, todos los que fuimos parte de la lista nos presentamos con la ilusión de ganar, y desarrollamos propuestas para que los vecinos de Vicente López vivan mejor. No se nos dio el triunfo, pero hicimos una elección histórica para el peronismo”, aseguró el dirigente del Movimiento Evita.

“Hace más de 25 años que el peronismo no lograba ingresar cuatro concejales y un consejero escolar”, remarcó, y agregó: “Hemos logrado, en Nación y Provincia, la vuelta de un gobierno nacional y popular; y en lo local, un Frente de Todos en unidad, algo que queríamos antes que exista ese armado”. “Sabíamos que en Vicente López separados no podíamos lograr nada, y con esfuerzo alcanzamos la unidad, también ayudados por la coyuntura nacional y provincial. Esperemos que esto dure un largo tiempo. Por este camino tenemos mucho para ganar”, añadió.

Para Noya, “el peronismo tiene que tener candidatos propios”. “Hace 12 años que nuestro espacio no tenía un candidato a intendente propio en el distrito”, recordó, y planteó que “poder cerrar la lista con todos los compañeros y que nos represente un candidato propio -Lorenzo Beccaria- ya fue una victoria”. “Logramos aportar 56 mil votos a Alberto y a Axel al triunfo nacional. Sacamos un porcentaje histórico”, aseveró.

A su vez, sostuvo que la unidad sumada al “desastre que hicieron los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, ayudaron a que obtengamos ese resultado electoral”. “Tenemos que continuar lo que empezamos en este 2019, siempre con candidatos del peronismo y de Vicente López. Hoy somos la oposición del distrito, pero tenemos que ampliarnos, no solo a espacios políticos que no son parte del Frente de Todos sino también a sectores de la sociedad civil que buscan participar en la política”, añadió.

En cuanto a la agenda legislativa, el edil electo, que ya pasó por el Legislativo en el período 2013-2017, dijo que “necesitamos llevar las problemáticas que estos últimos cuatro años sufrieron los vecinos al Concejo Deliberante”. “Si la mayoría del oficialismo nos dice que no, le estará diciendo que no a la gente. Nuestras propuestas apuntan a mejorar la vida de los vecinos, por eso nunca se le dice que no a la oposición, se le dice que no a los vecinos”, analizó.

Habló luego de proyectos vinculados a “el lugar de dónde venimos”. “Tenemos que legislar sobre la economía popular, el trabajo, como ayudar a la oleada feminista a conquistar derechos, y la juventud de Vicente López”, declaró. Indicó que continuarán con “reclamos históricos del peronismo, como la derogación de la Tasa Vial, que es ilegal e inconstitucional”. “Hoy la composición del cuerpo no nos permite derogar esta ordenanza, pero si lo vamos a denunciar para que los vecinos sepan que los están estafando”, lanzó. “También hay necesidades concretas de muchos vecinos que, por ejemplo, se sienten estafados cuando les quieren cobrar 40 mil pesos para sacar un árbol”, señaló, y manifestó que hoy los sectores populares y medios no encuentran un interlocutor apropiado en el Municipio, y lo van a encontrar en esta oposición”.

Por otra parte, el hombre del Frente de Todos consideró que “los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof van a ser muy beneficiosos para los vecinos del distrito”. “Van a representar un proyecto inclusivo, no un modelo pensado para los capitales financieros y el beneficio de unos pocos”, puntualizó. “Ese gobierno desordenó la vida de la gente, ahora queremos mejorarla y hacerla más simple. Por eso creo que los vecinos de Vicente López, sin dudas, van a estar mejor”, añadió.

Y en cuanto a la relación que tendrá el intendente Jorge Macri con los próximos gobiernos, aseguró que “no se puede quejar”. “Ha sido jefe comunal con las gestiones de Cristina Kirchner y Daniel Scioli, y con los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Yo no vi que haya cambiado nada. No se construyó ningún jardín municipal, ni tampoco se avanzó con una gran obra nacional que haya cambiado la dinámica del distrito. La única obra que puede anunciar es el bajo nivel de la estación de Munro, algo que acompañamos votando a favor”, expuso. “No existió discriminación a este distrito por ser de un color político opositor, y cuando le tocó gobernar con Nación y Provincia del mismo color político no se generó ninguna obra importante para Vicente López. Estamos igual que hace ocho años”, resumió.

Por último, el referente del Movimiento Evita se refirió a la situación económica, que informó “es muy mala en los barrios” de Vicente López. “Nuestros comedores y merenderos están saturados. Nuestro espacio tiene 10, y hay otros 15 de otras organizaciones populares, que se suman a los del Municipio y a los de las escuelas, y no se da a basto”, comunicó, y remarcó que “esto es algo que reconoce la propia Comuna”.

“Tenemos que ponernos todos en sintonía para resolver este problema. Hace un mes se presentó una ordenanza de emergencia alimentaria, con el apoyo de las organizaciones populares, y sigue sin tratarse. Nos cuesta entender porque el oficialismo se niega”, prosiguió. “Hoy el bolsillo de la gente no aguanta más. Antes se decía que no se llegaba a fin de mes. Hoy a la mitad del mes ya están abarrotados nuestros comedores de vecinos que no tienen para comer”, enfatizó.

“Afortunadamente, el próximo gobierno ya definió una agenda de lucha contra el hambre”, sintetizó Joaquín Noya. Y cerró: “Creemos que eso tiene que ser una política de Estado. No es viable que un gobierno apueste a combatir el hambre y después venga un Mauricio Macri o una María Eugenia Vidal y vuelvan a meter a millones de argentinos en una situación de hambre”.