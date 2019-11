Se realizó en el Predio Municipal. Participaron todos los niveles educativos. Cada institución presentó los trabajos realizados durante el año.

Las escuelas públicas de Malvinas Argentinas participaron de la Muestra Distrital que cada año se realiza en el partido para exponer los trabajos realizados durante el año.

La concejal Sol Jiménez Coronel estuvo presente y comentó: “Hoy es un día de encuentro de toda la comunidad educativa y estamos junto a los chicos que estuvieron trabajando intensamente, se ve el corazón y las ganas que le pusieron para llevar este trabajo adelante, desde el arte, la cultura y la investigación”.

La Muestra Distrital Anual tuvo una parte estática con stands y una parte dinámica en el escenario con shows incluidos. Tanto docentes como alumnos trabajaron para hacer visible su labor.

“Los docentes son un pilar fundamental, sin ellos todo esto no se podría haber hecho, acompañan constantemente al alumno. Personalmente me apasiona todo lo que tiene que ver con la naturaleza y muchos de los trabajos están referidos a eso. Me encanta el despertar por la investigación, por el querer saber más y la curiosidad de los chicos”, aseguró la edil.

Por su parte, el subsecretario de Educación, Daniel Morard, dijo: “Es un trabajo junto a los inspectores y toda la comunidad educativa de las escuelas, para que puedan presentar todos los trabajos que hicieron los alumnos. Y nosotros estamos presentes a través de la logística”.

Hubo una temática concreta que fue el arte y la ciencia. Participaron todos los niveles educativos, jardín de infantes, primaria, secundaria, escuela de adultos, formación profesional.

“Hubo una muy buena respuesta. El año pasado lo habíamos hecho en los polideportivos, en forma separada, y este año era un desafío poder hacerlo juntos en este predio que es de todos los vecinos”, finalizó el funcionario.