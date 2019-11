En Argentina, esta fecha se festeja desde hace 10 años, por iniciativa de UNICEF, con el objetivo de dar visibilidad al nacimiento prematuro y su impacto sobre la salud pública y la sociedad. De ella participan maternidades de todo el país, familias, sociedades científicas y ministerios de salud de las jurisdicciones. El proyecto no sólo pretende crear conciencia sobre los derechos de los niños y niñas que nacen “antes de tiempo”, sino también movilizar a los miembros de los equipos de salud y a la comunidad toda, para garantizar su protección y cumplimiento efectivo.

