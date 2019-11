La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) presentó la primera convocatoria de becas académicas con el fin de reconocer el desempeño académico y fomentar la inscripción a determinadas carreras. En esta ocasión, se otorgarán 50 becas a estudiantes mujeres de las carreras de ingeniería e informática. La iniciativa se enmarca en el desarrollo de políticas universitarias de igualdad de género de la UNAHUR, para fomentar la incorporación igualitaria de mujeres y generar nuevas oportunidades que transformen las inequidades de género existentes.

“Se puede, no hace falta ser hombre para ser Ingeniero Metalúrgico, al contrario, yo he disfrutado no sólo de estudiar sino también de trabajar, de estar en obra. Sólo hay que ponerle ganas y pasión ” señaló la Ing. Metalúrgica Cristina Tiracchia, una de las dos primeras Ingenieras Metalúrgicas graduadas en Argentina y ex docente de la casa quien más tarde invitó a las mujeres presentes a inscribirse: “esta carrera se transformó en mi hobby y es lo mejor que me ha ocurrido porque no he tenido que trabajar en mi vida, sino que me dediqué a mi hobby. No desaprovechen este oportunidad” concluyó.

“Algún día eligirán Ingeniería la misma cantidad de hombres y de mujeres pero para que eso pase hay que hacer cosas, porque decir que estamos con la igualdad de género es muy importante pero además de decirlo también hay que tocar el bolsillo de la Universidad para reparar esta situación de suma injusticia” indicó el Rector Lic. Jaime Perczyk quien detalló que “el éxito de esto se va a ver en 5 o 6 años cuando le demos los títulos de Ingeniera Metalúrgica, Eléctrica o Lic. en Informática a las chicas y las mujeres que se anoten hoy”.

La beca en contexto

En el año 2012, el Ministerio de Educación de la Nación creó el Plan Estratégico de Formación de Ingenieros/as que, a través de becas y estímulos, promovió alcanzar la meta de 1 ingeniero/a cada 4000 habitantes en nuestro país. Los datos más recientes indican que la Argentina tiene 1 ingeniero/a cada 4900 habitantes, por lo que es preciso continuar con el impulso a las ingenierías.

Asimismo, en nuestro país, 3 de cada 4 estudiantes de Ingeniería son hombres y sólo el 18% de los/as estudiantes de Informática son mujeres. Si analizamos esos números en la UNAHUR se observa que el 94% de los/as alumnos de Ingeniería Eléctrica son hombres; que sólo 1 de cada 7 estudiantes de Ingeniería Metalúrgica son mujeres y que en Informática por cada alumna mujer hay 4 hombres.

¿Como es la beca?

La beca consiste en un estipendio mensual por el término de doce (12) meses que será equiparado al 80% de la remuneración neta de una ayudante de primera con dedicación semiexclusiva sin antigüedad y se actualizará de manera automática y en función de los futuros acuerdos paritarios.

Las Becas Académicas no establecen restricciones por edad ni nacionalidad a las becarias. Esta beca será compatible con la percepción de Progresar o cualquier otra beca o pasantía externa, igual que con la Beca de Apuntes y la Beca de Elementos de Estudio de la UNAHUR.