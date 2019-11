En el acto de cierre estuvieron presentes, entre otros, el rector anfitrión de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk; el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis; la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez; la diputada electa Florencia Lampreabe; la ex ministra de Economía de la provincia, Silvina Batakis; el organizador del Congreso, el economista Santiago Fraschina; y el presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham, Martín Rodríguez.

Y agregó: “Siéntanse orgullosos de que el pueblo argentino, la sociedad argentina, los ciudadanos y ciudadanas fueron capaces de vencer un sistema de poder que parecía invencible”. “Sepan que vale la pena. Cuando uno pelea siempre hay un mañana, siempre está ese día y ese día llega. Y hoy, ese día que va a llegar que es el 10 de diciembre, le va a dar la oportunidad a Alberto y a Cristina y fundamentalmente a los argentinos de a pie, a los que la yugan todos los días, a los que quieren recuperar el trabajo, a lo que no lo quieren perder, a los que quieren enseñar en mejores condiciones, a los que quieren ir a aprender y no a comer a las escuelas, de tener un futuro y una Argentina mejor”.

“Tengo la plena fe y convicción y certeza de que tanto Alberto, Cristina y cada uno de los que fueron elegidos para representarlos van a hacer el máximo esfuerzo para que progresivamente, paso a paso, podamos sacar a la Argentina del infierno. Y no podemos hacerlo por la misma escalera que nos llevó a ese infierno, tendremos que construir una escalera nueva”, dijo Máximo Kirchner.