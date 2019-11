Finalmente, di Castelnuovo dijo que “como en todos lados existen diferencias” en el marco de la alianza Cambiemos en lo local, lo que no quita que “estamos consolidados, y está claro que soy el representante de nuestra conductora, María Eugenia Vidal, en Ituzaingó”.

Di Castelnuovo entendió que “es natural” que existan fuertes internas después de décadas en el seno del gobierno de Alberto Descalzo, como la que ocasionó la salida de la ex secretaria de Producción Sandra Rey: “la perpetuidad en el poder no es buena para la democracia, y 28 años, si los cumple, marcarán un record en el conurbano”.

“Como en todo el conurbano nos afectó la situación económica”, dijo el ex candidato, quien reclamó que se empiecen a municipalizar las elecciones distritales. “En esta campaña nunca pudimos debatir cuestiones locales, que es lo que le afecta al vecino de Ituzaingó, que es lo que nosotros tenemos posibilidad de cambiar”, consideró, como “ayudar a los comercios, mejorar las economías locales, y promover el desarrollo local, algo que no vienen haciendo desde el Municipio en los últimos años”.

Tras las elecciones, donde Juntos por el Cambio quedó a ocho puntos de Alberto Descalzo, el ex candidato a intendente de Ituzaingó Gastón di Castelnuoco conversó con SMnoticias sobre la continuidad de su trabajo y el de su equipo de militantes, referentes, concejales y consejeros escolares con vistas a ganar el Municipio en 2023.

Di Castelnuovo: “La perpetuidad en el poder no es buena para la democracia”