Como indicó la doctora Silvia Daveggio, directora del Hospital Pediátrico, “tenemos un hospital de puertas abiertas, en el que salimos a buscar a esos pacientes que por algún motivo no se acercan”. “Para el correcto manejo de la diabetes es fundamental que las familias acompañen y apoyen a los niños en cada paso, sobre todo en lo que refiere a la educación”, remarcó.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre desde hace más de veinte años en conmemoración del aniversario de Frederick Banting, quien logró aislar por primera vez la insulina que produce el páncreas junto a Charles Best en 1921, se llevaron a cabo diferentes actividades en Malvinas Argentinas.