A su vez, Mazzoco destacó tanto a la institución como a los profesionales que trabajan en ‘el Nido’. “Para mí es un honor muy grande ser la madrina de ‘el Nido´. Le tengo un cariño enorme a este lugar y no tengo más que elogios para cada profesional que trabaja en este espacio. Realmente, es muy emocionante la labor que se hace día a día para que la prematurez tome relevancia y los chicos tengan un futuro mejor”, completó.

Esta iniciativa no solo pretende crear conciencia sobre los derechos de los niños que nacen “antes de tiempo”, sino también movilizar a los miembros de los equipos de salud y a la comunidad toda, para garantizar su protección y cumplimiento efectivo.

Por su parte, el intendente de San Isidro expresó: “Es muy importante el trabajo que se realiza durante todo el año desde ‘el Nido’, no sólo para brindar una excelente atención sino también para poder capacitar y concientizar sobre los derechos del prematuro. Estas jornadas son claves para intercambiar experiencias y seguir sumando herramientas que nos permitan continuar bajando el índice de mortalidad infantil”.

La jornada científica, abierta a toda la comunidad, no solo pretendió crear conciencia sobre los derechos de los niños que nacen “antes de tiempo”, sino también movilizar a los miembros de los equipos de salud y a la comunidad toda, para garantizar su protección y cumplimiento efectivo.