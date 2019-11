“Hoy hemos hecho una volanteada por distintos sectores reclamando la reapertura de paritarias”, detalló Alessandrini. “A nosotros nos parece bien que haya un bono de fin de año, pero además necesitamos una reapertura de paritarias. Tenemos que discutir un aumento a partir del primero de enero de 2020, porque nuestro salario no da para más”, afirmó.

El titular de ATE Zona Norte remarcó que “esos aumentos impactan también en nuestros jubilados”. “Si recibimos plata en negro esos aumentos no le llegan a nuestros jubilados”, indicó, y reiteró: “Necesitamos que el Ejecutivo llame al dialogo paritario, mas teniendo en cuenta que para el año que viene hay proyectado un aumento del 50 por ciento del ABL”.