La actividad se desarrolló en la entrada del Hospital Municipal San Cayetano, para prevención y concientización sobre la enfermedad. Profesionales del área de Salud del Municipio realizaron en forma gratuita controles glucémicos, presión arterial y evaluaciones nutricionales. “Tuvimos una jornada muy concurrida por los vecinos. La diabetes es una enfermedad silenciosa que hay que tratarla a tiempo y queremos que nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida”, expresó el subsecretario de Salud Pública, Marcelo Campos.

El Municipio de San Fernando, a través de su Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental, se sumó al Día Mundial de la Diabetes, con una jornada de prevención y concientización gratuita para todos los vecinos, realizada por profesionales especializados de Salud en la entrada del Hospital Municipal San Cayetano.

El subsecretario de Salud Pública, Marcelo Campos, estuvo presente en la actividad y expresó: “En el Día Mundial de la Diabetes colocamos la carpa sanitaria en la puerta del hospital para también ofrecer los servicios que tiene el establecimiento. Tuvimos una jornada muy concurrida por nuestros vecinos. La diabetes se trata de una enfermedad silenciosa que hay que tratar, los números a nivel mundial va creciendo y la idea es que nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida”.

En tanto, la coordinadora del Programa Municipal de Diabetes y conductora local del Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético provincial, Laura Fornes, explicó: “En el Día Mundial de la Diabetes estuvimos haciendo controles en la vía pública que incluyen medición de glucosa y presión, control nutricional donde se pesa, miden y se ofrecen consejos sobre alimentación sana. En el final del circuito las médicas dan una devolución de los resultados. Ante cualquier variación que se haya encontrado, los profesionales generan una cita para una consulta más detallada”.

En ese sentido, la profesional advirtió: “El diagnóstico precoz es importantísimo porque la diabetes es una enfermedad silenciosa, no avisa y no duele. Pero si uno la encuentra tarde, se puede generar graves daños en los ojos, riñones, arterias tapadas o neuropatía. Son problemas que no tienen solución una vez que están, pero sí tienen prevención por eso lo importante de estas campañas”.

La especialista en Nutrición, Luciana Schmoll, agregó: “Es la primera vez que se arma la carpa sanitaria del Día Mundial de la Diabetes en la puerta del Hospital Municipal San Cayetano y lo que se busca es hacer campaña sobre la prevención de esta enfermedad. En cuanto a nutrición hacemos una valoración antropométrica, calculamos el índice de masa corporal para saber si tiene un peso adecuado para la edad y hacemos la medición de la circunferencia de la cintura para examinar el riesgo cardiovascular. Es impresionante la gente que ha participado, estamos muy conformes con la compaña realizada este año”.

En cuanto a los vecinos que pasaron por el control, José Luis consideró: “Me parece una idea genial, porque no solamente te controlan la diabetes, también te hacen estudios de hipertensión y nutrición. Uno tiene que cuidarse y es bueno que el Municipio se ocupe de este control”. En tanto, la vecina María dijo: “Estoy muy conforme con estos controles, me parece una buena idea controlarse e informarse acerca de esta enfermedad”.

Y Gabriela, vecina de Virreyes, finalizó: “Es una buena iniciativa, me interesa hacerme estudios sobre la diabetes y nutricionales. Esta propuesta es buena para los vecinos, te atienden rápido, gratis y te dan un diagnóstico preciso”.