“Si antes de las elecciones Ishii no hacía nada por el barrio, menos ahora”, dicen resignados...

Las denuncias en José C. Paz se convierten en papel para que dibujen los hijos de los funcionarios. Al abandono del Estado se le suma la dejadez de la gente, que en casos como el del acumulador compulsivo de Ottawa, ponen en riesgo la salud de toda la comunidad.

Vecinos de José C. Paz hartos de un chatarrero acumulador