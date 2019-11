Demasiados contratiempos en una causa que sería fácil de esclarecer con buena voluntad. Al finalizar la entrevista, SMnoticias fue testigo de como un hombre en su camioneta paró en la esquina de la casa de Natalia, se rió delante de ella y bajó la ventanilla. Se trataría de Santiago Díaz, uno de los copropietarios de la inmobiliaria que rentó una casa que no estaba en condiciones y que se llevó la vida de un chico de 10 años

“La autopsia de los órganos dice que mi hijo estaba bien, aún no me dieron el toxicológico ni el análisis de sangre”, comentó la madre, quien también manifestó que la doctora del hospital Larcade primero habló de muerte por inhalación de gas y luego de paro cardíaco.

A partir de ahí, Natalia decidió llevar la denuncia a la Fiscalía Nº4 de San Martín, donde lejos de encontrar respuestas, obtuvo algo mucho peor. “La fiscal le dijo a mi abogado que pida una propiedad y me conforme, porque ella no quería trabajar en este caso”, aseguró.

Aparentemente, una mujer de nombre Mariana González, con una matrícula y un DNI falso y alegando como dirección San José 2020 -la cual no existe- se llevó la autopsia del menor. La responsable de este hecho fue la fiscal Marisa Marino, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº23 de Malvinas Argentinas.

Lo más terrible del caso ocurrió cuando Natalia se acercó a la Unidad Funcional de Instrucción Nº23 de Malvinas Argentinas. “La fiscal me dijo que mi abogada ya había retirado la autopsia”, explicó.

“Ese mismo día, la Policía Científica me tomó declaración y sólo hicieron pericia fotográfica”, aseguró Natalia, quien además cuenta con un documento de la empresa Gas Natural que afirma que la casa “no está habitable”. “Los caños no son los reglamentarios y estaban agarrados con una goma”, explicó.

“Esta gente lo sacó, le realizaron RCP, al ver que no reaccionaba lo subieron a la camioneta y lo trasladaron al Hospital Larcade”, contó la madre de Joaquín. “Cuando yo llego, la persona que lo había llevado no estaba”, añadió Natalia.