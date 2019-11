El Club Ferroviario se encuentra en medio del entorno que ha sido mejorado, “comprendiendo que es parte del patrimonio de la localidad de Villa de Mayo, y entendiendo que las mejoras tienen que ir en sintonía con la recuperación del espacio público”, indicó Nardini. “Nos gusta trabajar en conjunto, y seguir dándole ese plus a esta hermosa localidad”, expresó.

