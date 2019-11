Pero la obra luego no avanzó porque el gobierno nacional no realizó el giro establecido fruto del convenio con la Secretaría de Hábitat de la Nación firmado en septiembre.

Para la primera etapa se optó por Pedro de Mendoza, entre España y Primera Junta; y Chile entre Mitre y Discépolo, debido al tránsito que estas calles concentran. Las obras habían comenzado en octubre pese a que no se contó con el anticipo correspondiente de Nación.

El Municipio de San Isidro anunció que retomará las obras de pavimentación en un sector del Bajo de San Isidro. Los trabajos iban a ser financiados por el gobierno nacional, según un convenio firmado en septiembre. Los fondos no llegaron y la obra no pudo avanzar. Ahora el Municipio vuelve a encarar la pavimentación sin costo alguno para los vecinos frentistas de las cuadras involucradas.

En octubre había comenzado la primera etapa para renovar el pavimento en una serie de calles de esta zona. Pero la obra se frenó porque no llegaron los fondos que el gobierno nacional debía girar según un convenio firmado en septiembre.