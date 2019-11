El centro de atención primaria del barrio Rio Luján, además, ya incorporó mejoras en cuanto a recursos humanos al sumarse más horas de atención de Pediatría, la ampliación de turnos para Obstetricia y la incorporación de servicios que antes no se prestaban, como Fonoaudiología y Nutrición.

Mientras que ya está terminada íntegramente la nueva estructura, se avanza con la colocación de cerámicos y porcelanato y la ejecución de todas las instalaciones complementarias correspondientes incluyendo la red de datos con rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red informatizada para historia clínica on line. También se colocarán cielorrasos modulares en el Salón de Usos Múltiples.