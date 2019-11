Los cambios se implementan en la Zona 1 de San Fernando, que abarca desde la calle Uruguay hasta Colón, entre el río y las vías del tren Mitre. El director de Tránsito, Jorge Barraza, explicó: “Ya hemos hecho cambios de sentido a mano única en la zona de Virreyes Oeste, y ahora en la nueva ordenanza se votaron cambios en la Zona 1. Es importante debido a que va creciendo el parque automotor y se vuelve muy difícil sostener la doble mano que no deja lugares para estacionar”.

