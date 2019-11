En sintonía con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el Municipio de San Fernando continúa concientizando y promoviendo los controles preventivos gratuitos sin turno previo en el Hospital San Cayetano y en la Unidad de Diagnóstico Precoz 27.

El Municipio de San Fernando, por medio de la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental, trabaja activamente con una política sanitaria de calidad accesible para todos los vecinos. El 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el mundo busca crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

La Comuna trabaja todo el año en el diagnóstico y en la prevención de enfermedades en sus distintos centros de salud y específicamente en el Hospital San Cayetano, ubicado en Avellaneda 4850; y en la Unidad de Diagnóstico Precoz 27, en 25 de Mayo y Pascuala de Uncal, donde se brinda diagnóstico por imágenes; servicio integral de Ginecología y también de Obstetricia y seguimiento de embarazo; Vacunatorio; y atención pediátrica con camas de observación, todo gratuito para vecinas con o sin obra social que deseen realizarse estos controles.

Al respecto, la coordinadora de Ginecología, Andrea Bertolo, explicó: “Estamos haciendo captación de pacientes sin programación. De esta forma, a vecinas que están sentadas en la sala de espera y vienen para Dermatología o Diabetología, les proponemos el examen clínico mamario. Concurren con nosotros en el mismo momento al consultorio, las examinamos y evaluamos en base a los estudios que se hayan realizado, qué es lo oportuno para la paciente”.

En ese sentido, remarcó: “De esta manera vemos pacientes que hace muchos años que no se realizan ningún tipo de control. El cáncer de mamas es un tumor silencioso, que no da síntomas y no duele, por eso hay que buscarlo de esta forma que da oportunidad de detectarlo precozmente”.

Los vecinos también opinaron sobre la prevención. Por ejemplo, la vecina María Alicia, opinó: “Para mí es muy importante, todo lo que sea preventivo gana en calidad de vida, tanto a los pacientes como los familiares que nos rodean y nos tienen que cuidar. Es muy importante que se hagan estas campañas y que todos tengamos acceso a los estudios y controles en caso que algo no salga bien. Me invitaron a pasar, estaba en el lugar, y aproveché para hacerme el control”.

La vecina Irma agregó: “Es muy importante que se hagan estas campañas y mucho más si es gratuito. Tenemos el Hospital cerca y la atención es muy buena”. En tanto, Fabiana de Virreyes consideró: “Muy buena atención y me parece muy importante que incentiven a la prevención de estas enfermedades silenciosas”.

“La idea es que las pacientes que residen en San Fernando sepan que pueden venir al Hospital San Cayetano todo el año, donde más allá de los exámenes clínicos, los médicos tienen a disposición mamografías, ecografías mamarias digitales, resonancia magnética con y sin contraste. Es una amplia gama de estudios que orientamos en función del paciente”, concluyó la funcionara de la Comuna.