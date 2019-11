El Concejo Deliberante de San Miguel retornó a las sesiones luego de las elecciones del 27 de octubre que tuvieron como ganador al oficialismo. Este fue el tema central de la reunión, donde también se hizo un balance de la gestión provincial y se trató el tema de la crisis institucional en Bolivia.

Desde el bloque del Frente de Todos presentaron un proyecto que repudiaba el “golpe de Estado en Bolivia”, el cual fue acompañado por todos los concejales del oficialismo, quienes se mostraron en consonancia con el Ejecutivo Nacional que no ha reconocido a Jeanine Añez como presidenta del país vecino.

Más tarde, desde todos los bloques hicieron un balance de lo que dejaron las elecciones en el Municipio. Desde el oficialismo local destacaron el triunfo del intendente Jaime Méndez y el FdT remarcó las victorias en Nación y Provincia.

“Reafirmamos nuestro estado de derecho a partir de la participación de las distintas fuerzas políticas. Quiero felicitar a quienes resultaron electos a nivel municipal, tanto a Jaime Méndez como a los distintos concejales”, expresó desde el Frente de Todos Franco La Porta, quien retornó al Legislativo tras perder la intendencia.

Por su parte, José Luis D’agata, desde el unibloque Contá Conmigo, manifestó: “Quiero reconocer el valor de este acto eleccionario y de los 37 años ininterrumpidos de Democracia”. “No hay que dejar de mencionar ante esto las situaciones de países como Chile y Bolivia”, agregó.

“Se cansaron de llamar a Méndez intendente interino, cuando durante tantos años los vecinos vinieron diciéndole sí a esta forma de gobernar. La humildad se impuso a la arrogancia y la soberbia”, respondió por su parte la presidenta del bloque Juntos por el Cambio María de los Ángeles Di Conza.

Ante estos dichos, Javier Coronel disparó: “Nosotros nunca negamos la boleta nacional ni provincial, ésa es la coherencia que nosotros tenemos. El proyecto de país de Macri y Vidal fracasó y la gente le ha dicho que no”.

La discusión política se acentuó cuando desde el FdT presentaron un proyecto que manifestaba “preocupación por los números de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal”. “Ha sido blindada por los medios de comunicación, que la muestran como una gobernante preocupada por el pueblo, pero queda demostrado que no es así. No se han generado puestos de trabajo en la Provincia de Buenos Aires y no disminuyó la pobreza”, apuntó Bruno Baschetti, quien afirmó que la mandataria bonaerense “se dedicó a atacar a los docentes y los bancarios”.

“Este bloque no comparte esos considerandos, a nosotros nos genera una enomre satisfacción que la mortalidad infantil sea la más baja de la provincia, eso habla de políticas integrales y sostenidas”, indicó la presidenta del bloque Juntos por el Cambio María de los Ángeles Di Conza, quien remarcó logros de la gestión de Vidal en el área de Salud y Desarrollo Social. La iniciativa fue enviada a archivo.