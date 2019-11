“Si aprendimos algo de este gobierno neoliberal es esta vez no la podemos dejar pasar; es responsabilidad de los científicos, de los investigadores, de los pensadores, de los intelectuales del campo popular, algo muy sencillo: dejarle en claro hasta al último argentino que el experimento neoliberal de los cuatro años de Macri y de Vidal es algo que no debe repetirse nunca más”, expresó Kicillof .

“Tenemos la enorme responsabilidad de devolverle la felicidad a nuestro pueblo. Representamos amor y compromiso, y esto es lo que hacer desde ahora, no puede haber más hambre en la Argentina”, sostuvo.