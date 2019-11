En ese sentido, el funcionario remarcó: “Se trata de una obra en la que el Municipio no tuvo ninguna injerencia, pero ante esta situación tuvimos que redireccionar el flujo de tránsito hacia Malvinas Argentinas, Ruta 197, Ruta 202 y Carlos Casares. Estos desvíos serán hasta el 11 de diciembre, pedimos disculpas a los vecinos por los contratiempos y les decimos a los comerciantes que se queden tranquilos porque para las fiestas el cruce ya va a estar habilitado y esta zona comercial tan importante para San Fernando va a volver a la normalidad”.

El secretario de Gobierno, Luis Freitas, explicó: “El Municipio fue informado por la empresa Autospistas del Sol de la obra de ampliación del servicio de peaje con el gobierno nacional. Cuando fuimos convocados tratamos de hacernos escuchar, pero sobre el proyecto y los plazos no pudimos intervenir. Más allá de los contratiempos, sabemos que es una obra importante que va a traer mejoras en la zona, pero fundamentalmente nos preocupa que nuestros vecinos circulen de manera segura y que los peatones tengan las comodidades necesarias para poder realizar sus tareas cotidianas”.