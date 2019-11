El intendente de Tigre encabezó la apertura del paseo “Ercilia Pizzuti de Blanco”, que cuenta con una senda de 250 metros, una calistenia, juegos aeróbicos y una cancha de básquet. Además, se exhibieron 20 nuevos vehículos y equipamiento de la Secretaría de Protección Ciudadana.

Junto a decenas de familias de Benavídez, el intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró el paseo “Ercilia Pizzuti de Blanco”. Se trata del el espacio número 52 en ser renovado con fondos municipales e incluye una senda de 250 metros, una calistenia, juegos aeróbicos y una cancha de básquet. Durante la celebración, se presentaron 20 nuevos móviles de la Secretaría de Protección Ciudadana y se entregaron 100 chalecos antibalas para personal de seguridad.

“Este es un nuevo espacio público recuperado para todos los vecinos de Benavídez. Esta inauguración lo que hace es consolidar nuestra política de crear lugares de calidad que sirvan como punto de encuentro de los vecinos”, sostuvo Zamora, y añadió: “Para que estos espacios sigan siendo seguros para la comunidad, hoy fortalecemos el sistema de protección ciudadana de Tigre con la incorporación de 20 nuevos móviles, chalecos de seguridad, equipos de comunicación y carteleras móviles. Esto es invertir en la calidad de vida de cada vecino”.

En el comienzo del acto, el jefe comunal brindó unas palabras ante los vecinos presentes y el párroco Tomás Chavarria bendijo el nuevo espacio y los móviles del área de Protección Ciudadana. Luego Zamora descubrió una placa conmemorativa con el nombre de Ercilia Pizzuti de Blanco -una réplica exacta fue entregada a sus hijos a modo de agradecimiento- y plantó junto a la comunidad un árbol Lapacho, como símbolo de fortaleza y crecimiento de la ciudad.

En este sentido los hijos de la homenajeada, Héctor y Nanci, se mostraron felices y emocionados durante la jornada. “Realmente es un orgullo para nosotros que este lugar lleve el nombre de nuestra madre. Queremos agradecerle a Julio Zamora y al Municipio por esta iniciativa que tan bien nos hace, esto es una caricia muy grande para mi mamá”, coincidieron.

Ercilia Pizzuti de Blanco fue una vecina de Benavídez muy comprometida con su comunidad. En su barrio la recuerdan como una mujer querida y solidaria, que siempre priorizó las necesidades de su localidad. Colaboró en escuelas, cooperadoras y bibliotecas. El Municipio de Tigre, agradecido por su bondad, bautizó el espacio renovado número 52 con su nombre, para que su legado permanezca vivo en todos los tigrenses.

Por otro lado, en el transcurso del festejo el Municipio presentó 20 nuevos móviles para la Secretaría de Protección Ciudadana. Se trata de patrullas del Centro de Operaciones Tigre, camionetas Volkswagen Amarok; móviles de Tránsito e Inspección General, Volkswagen Saveiro; móviles de Alerta Tigre, Volkswagen Pepper; y carros de señalización vial de LED con cámara lectora de patentes.

“Que la gente pueda disfrutar los espacios públicos como el que inauguramos hoy es parte de nuestro trabajo cotidiano. En esta ocasión estamos presentando nuevos móviles para el Centro de Operaciones Tigre, Tránsito, Alerta Tigre, Dirección General de Industria y Dirección General de Comercio. Es un paso más en un servicio tan importante como lo es cuidar la seguridad de la comunidad”, explicó Eduardo Feijoo, secretario de Protección Ciudadana.

Durante la presentación del espacio, los presentes participaron de variados sorteos y disfrutaron en vivo de shows de entretenimiento para los más chicos. Los adultos pudieron acceder a la instalación de la app Alerta Tigre Global, como así también interiorizarse acerca del programa “Reciclá” de separación de residuos.

“Vimos como fueron construyendo el espacio y la verdad es que hicieron un gran trabajo, para que disfruten grandes y chicos”, comentó Gisela, vecina de Benavídez. Por su parte Héctor, también de Benavídez, dijo: “Esto era un lugar donde no había nada más que árboles, me parece muy bien que el intendente renueve estos espacios. Yo transito otros municipios y no hay comparación, en Tigre estamos mucho mejor”.

Las tareas de remodelación forman parte del plan de obras enfocado en la modernización integral de los espacios públicos del distrito. En ese marco, hasta el momento se han refaccionado plazas y paseos en las localidades de El Talar, General Pacheco, Benavídez, Don Torcuato, Tigre Centro, Rincón de Milberg, Ricardo Rojas, Troncos del Talar y Dique Luján.

Estuvieron también presentes en la jornada, los concejales Gisela Zamora, Rodrigo Molinos, Daniel Macri, Gladys Pollán, Sebastián Schafer y Javier Parbst; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario de Salud, Fernando Abramzon; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el titular de la Agencia de Promoción del Hábitat y la Economía Popular, Federico Ugo; el subsecretario Operativo, Nicolás Vecchi; el subsecretario de Redes Urbanas y Servicios Auxiliares, Alberto Vegnaduzzi; el subsecretario de Empleo y Producción, Eduardo Adelinet; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la subsecretaria de Educación, Carolina Eguileta; los consejeros escolares Rosana Pérez y Adrian Pintos; el delegado de Benavídez Sur, Alejandro Acuña; el delegado de Benavídez Norte, Ernesto Kloster; el jefe Departamental Zona Norte, comandante mayor José María Palomeque; el jefe de Policía Distrito Tigre, Lucas Borge; representantes de fiscalías de Tigre; el coordinador de la Policía Local Zona Norte, Roberto Benítez; y los Bomberos Voluntarios de Benavídez.