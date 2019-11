En este marco, el jefe comunal aseguró: “Mi responsabilidad como intendente es hasta el 10 de diciembre, por eso no le tiene que sorprender a nadie que las máquinas sigan trabajando, que sigamos arreglando las calles y que las obras tanto de cloacas cómo en los centros de salud no se detengan”.

