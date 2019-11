Por su parte, la presidenta del Foro, Silvia Montserrat, fue la encargada de abrir las disertaciones y expresó: “Este es nuestro 32 encuentro del foro de familia. Comenzamos siendo 12 jueces que con el tiempo fuimos dándonos cuenta que el poder judicial solo no puede, y que hay que trabajar con políticas públicas y los distintos organismos; y ese fue un camino de ida. Hoy ya somos 98 jueces en toda la provincia de Buenos Aires y nos llena de orgullo”.

