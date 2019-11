Jóvenes de San Martín participarán este sábado de un Encuentro de Juventudes. Habrá debates en comisiones a partir de las 10 horas en la escuela n°1 situada en Belgrano 3740.La invitación se extiende a sectores juveniles de 15 a 35 años (no excluyente) que no están nucleados en ninguna organización y quieran acercarse a plantear sus puntos de vista.

This site is protected by wp-copyrightpro.com