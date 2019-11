Soledad ‘Pupi’ Durand, concejal electa por el Frente de Todos, conversó con este medio y habló sobre su rol en el Concejo Deliberante que se viene. Pidió, en ese sentido, una presidencia en manos de la oposición, para generar “el contrapeso necesario”. Por otro lado, opinó sobre los aumentos de tasas que propone el Ejecutivo para el 2020, y habló de cifras “desmesuradas”. No obstante, dejó en claro que están dispuestos a consensuar un proyecto con el oficialismo al respecto.

Inicialmente, Durand explicó que, tras el resultado electoral, “se abre una posibilidad casi histórica para la oposición, y especialmente para el peronismo de San Isidro”. “Fuimos a una PASO, que sirvió para fortalecer la unidad, y tenemos un interbloque en el Concejo Deliberante, que funciona conjuntamente, más allá de la identidad de cada bloque. La unidad -del peronismo- es histórica y es algo que no había sucedido en el último tiempo, y se da en el marco de que el intendente no puede ir por una nueva reelección. No logramos ser gobierno en San Isidro, pero se nos ha abierto una puerta realmente única de cara a los próximos cuatro años”, expuso.

Para ella, Gustavo Posse obtuvo su reelección dado que “lleva décadas al frente del Ejecutivo, y no solo desde lo personal, sino desde un plano familiar”. “Su padre -Melchor Posse- asumió por primera vez como intendente antes que Fidel Castro hiciera la Revolución Cubana, hablamos del año 1958. Eso ofrece un importante nivel de conocimiento, y sin dudas generó la construcción de una marca”, analizó. “En San Isidro el paso del tiempo genera un efecto positivo en el intendente, y hay un uso de tantas décadas en el poder de su parte. Con semejante presupuesto, el gobierno local logró tapar determinadas cuestiones que, si la sociedad estuviera al tanto, no sé si se hubiese dado el resultado electoral que se dio”, añadió, y planteó: “Desde el peronismo tenemos que construir una alternativa a lo que se viene dando”.

En cuanto a la agenda legislativa, la concejal electa sostuvo que “es una responsabilidad del Frente de Todos, en todos los distritos, y en la Provincia y el país, dar soluciones a los vecinos que la vienen pasando mal, y cada día la pasan peor”, por eso aseguró que “lo urgente es la cuestión económica”. “Ahora vamos a debatir los aumentos de tasas y el presupuesto para el 2020. Creemos que la coyuntura económica nacional va a ser dura, a consecuencia del modelo económico desarrollado por Juntos por el Cambio, sin embargo vemos que no hay un acompañamiento del Municipio a los sectores altamente castigados, como por ejemplo los comerciantes”, declaró.

“En los centros comerciales de Beccar o Martínez, es cotidiano ya el cierre de locales. Vemos que hay una fuerte carga impositiva sobre los comerciantes, que se suma a una depresión económica general. Creemos que el Municipio podría dar una respuesta a eso, y no lo vienen haciendo”, prosiguió. “Tenderle una mano al vecino en esta crisis económica es la prioridad. Los vecinos tienen que saber que en el Concejo Deliberante hay un bloque trabajando para ellos”, remarcó.

La dirigente recordó luego que “el año pasado logramos una Fiscal e Impositiva y un presupuesto productos del consenso”. “Logramos rebajas de tasas para comerciantes pequeños, y ayudas directas para los sectores más vulnerables, previendo la coyuntura económica que se venía. Algunas de estas cuestiones se ejecutaron y otras que no”, manifestó.

“Ahora vamos a discutir lo que proponen para 2020, y reconocemos que en 2019 San Isidro tuvo uno de los aumentos de tasas más bajos de la Provincia, producto de los acuerdos logrados en el Concejo Deliberante. Pero ahora, en una actitud casi revanchista, para el año que vienen proponen no solo recuperar lo que el Municipio perdió en 2019 sino también un aumento desmesurado -del 35% en enero- y otorgar facultades al Ejecutivo que son casi un cheque en blanco. Eso no es auspicioso”, lanzó.

“En el 2020 vamos a tener un presupuesto de casi 20 mil millones, y que San Isidro pida semejante cheque en blanco no ayuda para lo que viene”, consideró ‘Pupi’ Durand. “El Estado en todos sus niveles, y a lo largo y ancho del país, tiene que hacer un esfuerzo. No podemos seguir tolerando que el esfuerzo lo sigan haciendo vecinos y trabajadores”, indicó, y marcó que, a priori, el aumento para los municipales será de solo 10% en enero. “Pareciera que el Municipio tiene fines de lucro, que se maneja como una empresa. San Isidro está en condiciones de dar respuestas distintas, y este aumento pareciera casi un abuso”, enfatizó.

“Nosotros vamos a defender el salario de los municipales y a los vecinos, que no pueden seguir solventando la crisis que ocasionó este gobierno. Pero desde nuestra parte siempre va a estar la voluntad de lograr los consensos necesarios y así construir el mejor proyecto posible. Tenemos que ayudar en esta situación de crisis. Tenemos ánimos de colaborar”, cerró.

Continuando con el tema legislativo, la edil instó a avanzar, a nivel local, provincial y municipal, “en esos derechos que nos faltan conquistar a las mujeres”. “Con el voto femenino, la Ley de Cupo y ahora la Ley de Paridad, vemos que se han reforzado los derechos civiles y políticos, pero quedan cuentas pendientes en términos de derechos económicos, sociales y culturales”, dijo, y sentenció: “Las mujeres seguimos cobrando menos ante iguales tareas y misma capacitación”.

“Necesitamos abordar una agenda política que tengan en cuenta y visibilice a las tareas de cuidado. Un proyecto a nivel local creando un Sistema Integral de Cuidados, debe estar entre nuestras prioridades”, continuó. “También necesitamos la creación de jardines maternales municipales, algo que otros distritos hicieron con fondos propios; y vamos a velar por el cumplimiento de la ordenanza sobre la lucha contra la violencia de género, que hasta ahora no hemos visto que se haya ejecutado”, sintetizó.

Por último, de cara a la discusión sobre las autoridades del próximo HCD, Soledad ‘Pupi’ Durand subrayó que “el oficialismo venía acostumbrado a imponer su postura, producto de la mayoría automática con la que contaron durante décadas, algo que se terminó en los últimos años y va a continuar el año que viene”. “Desde que el intendente perdió su mayoría automática, este organismo recuperó su función vital, de contralor al Ejecutivo. Hoy es una verdadera representación del voto del pueblo sanisidrense, y obliga a la búsqueda de consensos”, destacó.

Por eso, pidió por una presidencia en manos de la oposición, “lo que generaría el contrapeso necesario; ayudaría a la división de poderes; y a poner en valor las instituciones republicanas, algo que desde este gobierno que a nivel nacional se va, pero continúa a nivel local, siempre dicen defender”.