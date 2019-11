En el marco de las auditorías que se vienen llevando adelante, y mientras sigue sin confirmarse la reunión de Desarrollo Social, el Frente de Todos hizo una convocatoria abierta a las trabajadoras sociales del área.

“Nos preocupa que en Pilar la Emergencia Alimentaria sea una realidad cada vez más grave y con menos respuestas por parte de la gestión de Ducoté”, dijo Paula González y remarcó que “Ante la imposibilidad de concretar la reunión de Desarrollo Social convocamos a las trabajadoras sociales a una reunión para conocer cuál es el estado de situación. Son ellas las todos los días caminan los barrios, ponen el cuerpo para acompañar a las familias más humildes y, sin prácticamente recursos, están sosteniendo lo que pasa”.

La concejal expresó que “Hay gente que no puede garantizarse un plato de comida y esta gestión hace oídos sordos. Lo mismo pasa en comedores y merenderos que tienen cada vez más chicos pero dejaron de recibir asistencia del Municipio”. En ese sentido, planteó: “No sabemos qué pasó con los bolsones de comida que compró la gestión de Ducoté antes de las elecciones, porque hoy no están llegando a la gente que los necesita”.

Por su parte, Lourdes Filgueira mencionó que “Vemos una gestión que antes de las elecciones caminaba los barrios entregando mercadería, chapas, microcréditos y ahora desapareció. Necesitamos concretar cuanto antes la reunión con Desarrollo Social para entender cómo se está implementando la Emergencia. Sin embargo nos encontramos con que las mayores responsables del área siguen de vacaciones, cuando sólo faltan 30 días para que se termine la gestión y cuando en los merenderos se tienen cerrar las puertas porque no hay nada para darle de comer a los chicos. Pero ellos necesitan seguir alimentándose”.

Victoria Machado insistió en que “El hambre que viven niños, jóvenes, trabajadores y jubilados no puede seguir esperando”. Y afirmó: “Este gobierno generó hambre, después se aprovechó de la necesidad de los vecinos y ahora desapareció de los barrios. Cada vez confirmamos más que no hay una voluntad real de resolver el problema. Es vergonzoso”.

Valeria Domínguez dijo que “Es el compromiso de comedores comunitarios, merenderos y trabajadoras sociales la que hoy están sosteniendo la situación de gran vulnerabilidad que se vive en la calle, las que llenan la panza a los chicos, las que ayudan, como pueden a las referentes de los merenderos. Ellas saben del daño que se genera cuando hay niños que no tienen para comer. Quien evidentemente no entiende la gravedad de esa situación es el Intendente”.

Finalmente, Paula González dijo que “Si el área de Desarrollo continúa funcionando es gracias a los trabajadores, que son los que todos los días van a los barrios, escuchan a la gente, la contienen y hasta compran, como pasa en el Programa Envión, un paquete de fideos y salsa de tomate para que los chicos no se queden sin comer”. Y concluyó: “Los tiempos de Ducoté y sus funcionarios no son los de la gente. El hambre no puede esperar y por eso vamos a avanzar con esta convocatoria”.