La Plaza Mailín cuenta con una cancha multideporte, la cual durante la recorrida del jefe comunal, estaba siendo utilizada con un partido de fútbol. Además, una característica de esta plaza es la pista de skate, que “fue diseñada con la recomendación de muchos chicos que hacen ese deporte”, agregó Leo Nardini, y continuó: “Hay un escenario que se puede utilizar para diferentes eventos. Reconforta saber el no habernos equivocado en el diagnóstico previo para planificar la obra pública, que hoy da el rédito de que la familia se vuelva a reencontrar”.

Nardini manifestó: “La Plaza Mailín ahora tiene vida. La familia en general y sobre todo los chicos la disfrutan mucho. Ellos juegan, se recrean en un lugar lindo, sano, que antes no tenían”. “Es un punto de encuentro, nos contaban algunos vecinos que gente que por diferentes problemáticas ya no se hablaba, ahora a la tarde noche se juntan en la plaza, y esa es la plusvalía que va más allá de la obra pública, que los vecinos se vuelvan a reencontrar, que se puedan relacionar”, agregó.