“Esta obra no solo es significativa desde los educativo, sino que la modernidad del mismo edificio nos permite alcanzar ese binomio perfecto entre la calidad educativa y la excelencia urbanística, que viene acompañada de la construcción de un boulevard, nuevas calles y de un diseño integral en la zona. Por primera vez en su historia, nuestro municipio proyecta y planifica su crecimiento urbano. Sumado a esto, la preinscripción al curso de ingreso del año que viene tiene más de 700 alumnos, lo que supera ampliamente la preinscripción anterior. Por lo tanto, estamos felices de la evolución de todo este proyecto que es completamente inédito en la Provincia de Buenos Aires y está haciendo historia en el partido de Escobar. En 2020 vamos a inaugurar el mejor colegio y el mejor edificio educativo de todo el territorio bonaerense”, explicó Sujarchuk.

This site is protected by wp-copyrightpro.com