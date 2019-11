Estos encuentros compartidos permiten pasar de la comprensión particular a la comprensión común, superando los prejuicios y simplismos culturales, buenos y malos, locos y cuerdos, listos y tontos, exitosos y fracasados, etc.

El congreso, organizado por la Word Federation for Mental Health, se realiza cada dos años desde 1948 en distintas ciudades del mundo. Es el espacio de excelencia para discutir y analizar la más amplia variedad de temas de la salud mental, que permite un intercambio fructífero de experiencias exitosas que han demostrado ser beneficiosas para las personas con padecimiento mental y sus familiares.