Posteriormente, la mandataria provincial se reunió con responsables del servicio de emergencias SAME, junto a quienes evaluó los avances alcanzados en materia de atención al ciudadano y recibió un pormenorizado informe de gestión que luego será también elevado al intendente Grindetti.

La gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Néstor Grindetti supervisaron hoy los avances de las obras de construcción del nuevo centro de atención primaria de Gerli, cuya inauguración está prevista para fines de noviembre y cubrirá las necesidades de salud de una amplia zona del municipio, que demandaba un servicio sanitario cercano y eficiente. Durante la visita al partido de Lanús, la mandataria también se reunió con trabajadores de la salud que conforman el cuerpo profesional del SAME, junto a quienes evaluó el funcionamiento y desempeño del servicio en la zona de influencia del distrito.