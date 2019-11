Las principales recomendaciones para prevenir el Dengue son, no dejar agua estancada en sus domicilios; renovar a diario el agua para las mascotas; colocar mosquiteros en puertas y ventanas; y usar repelente sobre la piel o la ropa si se realizan actividades al aire libre.

“Necesitamos el esfuerzo de todos para prevenir y no dejar ningún cacharro que genere un ámbito de proliferación para el mosquito. Recordamos que el dengue es una enfermedad intra e inter domiciliaria, es un mosquito que se reproduce en un entorno donde vive el humano por lo tanto es fundamental que la prevención salga justamente desde el seno familiar”, concluyó Gabriel Tato.