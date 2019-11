Una vez adentro, habrían robado pertenencias en algunos de los departamentos, aunque no trascendió el parte policial del hecho, que fue difundido en redes sociales por los vecinos damnificados. No hay detenidos.

A los dos delincuentes no les importó -o no se percataron de su existencia- la cámara de seguridad del edificio ubicado en Nuestra Señora de la Mereced y Sarmiento, en el centro de Caseros.

El hecho ocurrió en la calle Nuestra Señora de la Mereced al 4900. Violentaron la puerta principal del edificio y habrían robado en los departamentos. Quedaron registrados por las cámaras de seguridad, pero no fueron detenidos.