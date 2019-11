La doctora Elisa Duro, jefa del área de Neonatología, señaló que “se considera prematuro a un bebé que nace antes de las 37 semanas de gestación y por eso la prematurez no es algo que se festeje en sí, lo que se celebra es la vida y la buena evolución de cada niño”. “La Semana del Prematuro busca llamar la atención tanto a las familias como a la sociedad, para que comprendan las necesidades y los derechos que tienen los prematuros para llevar una vida lo más sana posible”, agregó.

