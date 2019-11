Durante este fin de semana, SMnoticias consultó a sus seguidores de Instagram al respecto del acompañamiento o no a la iniciativa. De un total de 573 votos, 401 fueron por la negativa al cambio de nombre, y 172 a favor.

“¿En razón de qué le pusieron el nombre del Papa más antipatria que existe?”, escribió en la red otro vecino. Las críticas se repiten en cuanto a la figura del obispo por su rechazo a visitar el país. Otros fueron más duros: “En un país bananero no me asombra que (una avenida) lleve el nombre de un encubridor de pedófilos, corruptos y ladrones”.