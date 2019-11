El COM cuenta con 1006 cámaras de seguridad, las cuales son monitoreadas las 24 horas los 365 días del año; 26 estaciones de emergencias; 30 cámaras portátiles en agentes de prevención; y 10 lectoras de patentes.

Estos dispositivos buscan disuadir una actitud sospechosa o delictiva por su emisión lumínica y sonora. Presionándolo dos veces activa el Sistema de Alerta Temprana dando aviso inmediato al COM, para triangular y coordinar el trabajo de todas las fuerzas de seguridad optimizando recursos y priorizando la prevención ante una emergencia.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Horario Piazzale, destacó: “Tanto los nuevos botones como las alarmas urbanas están al servicio de toda la comunidad, ya sea para prevenir como también para dar respuesta ya que desde el COM el ubican geográficamente y a partir de allí se despliega la ayuda necesaria”.