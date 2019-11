El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López solicitó, mediante una carta dirigida al intendente Jorge Macri, un bono para diciembre y la creación de una mesa de consenso social que permita “reperfilar los salarios”.

La nota, que está fechada hoy, comienza con un agradecimiento por “todos los compromisos pactados con esta entidad que represento, ya sea en el adelantamiento de la paritaria; en el otorgamiento de la ayuda escolar de 5 mil pesos por hijo y no por familia; los porcentajes al básico acordados; los 1800 pases a planta permanente; los 286 pases a la carrera profesional hospitalaria; al reconocimiento de la enfermería como profesión y no como carrera administrativa; el 20% de plus por arriba de los acuerdos salariales que pacta la provincia para los médicos y profesionales de la salud; el 30% y 40 % de plus por arriba de los acuerdos salariales que pacta la Provincia para los docentes; el reconocimiento de tareas insalubres para los sectores de Bromatología, Zoonosis, choferes de ambulancia, inhumadores, mucamas de lavadero y otros; la compra de camionetas Sprinter para el traslado de los trabajadores a sus lugares de destino; la provisión de útiles y elementos de trabajo que paulatinamente se están entregando; y los 12 mil pesos en concepto de bono pagaderos en efectivo extensivos a todos y que no fueron otorgados a cuenta de futuros aumentos”.

En ese sentido Pirillo dejó en claro que “todos estos y otros tantos acuerdos pactados con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López tuvieron como fin primordial privilegiar al sector de trabajo y tratar de mejorar sustancialmente la calidad de vida de los trabajadores”.

Asimismo señaló que “dado el actual desfasaje económico que tanto perjudica a los que menos tienen, llámese incremento del precio de la canasta básica y aumentos de los servicios e insumos, motiva a que nos veamos en la necesidad de solicitarle que, dentro de sus posibilidades fácticas, arbitre mecanismos económicos que posibiliten un bono para diciembre de 2019 y crear una nueva mesa de consenso social que permita reperfilar los salarios”.

“Nuestro pedido también es extensivo a la provincia de Buenos Aires, para que los jubilados pertenecientes a la caja provincial a través de su actual pagador -el Instituto de Previsión Social- reciban también estos un bono adicional a su haber jubilatorio”, agregó l gremialista. Y concluyó: “En tal sentido es importante que la gobernación y los legisladores también ayuden para que se concrete lo peticionado”.