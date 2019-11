“Si antes de las elecciones Ishii no hacía nada por el barrio, menos ahora”, dicen resignados...

Al arribo del SAME, casi después de una hora de sucedido el episodio, vecinos obligaron al médico a contar el dinero que el ultimado tenía en su posesión, poco más de 30 mil pesos, para evitar que se lo robe la Policía, dijeron. Tampoco se robaron su teléfono móvil.

José C. Paz sangriento: Acribillaron a un albañil en Sol y Verde