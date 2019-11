“Estamos hablando de una suma en dólares que superaba los 30 mil dólares”, informó el cronista respecto al monto del alquiler, aunque aclaró que el propietario había alertado que “había una actitud de la Justicia donde no se trataba de llegar a una negociación, sino que el representante del Consejo de la Magistratura le fijaba el valor de la locación”.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Capital Federal hizo lugar a la orden de desalojo de los tribunales federales de Morón solicitada por el dueño de la propiedad de Crisólogo Larralde al 600, quien no cobra el alquiler desde el 2013.