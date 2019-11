“Raíces Provincias es una iniciativa que año tras año no para de crecer. Esta vez, además de celebrar la cultura y la tradición, homenajeamos a un querido vecino como el Negrito Herrera, que ya es una institución escobarense. Ahora le toca a nuestra generación tomar la posta y llevarla al futuro porque el Escobar del centenario tiene que venir con modernidad y tecnología, pero también con respeto a quienes nos anteceden y llevan adelante nuestras tradiciones. Por eso, en el marco de los 60 años del partido, celebramos este festival que hace a la diversidad cultural de nuestro distrito, pero también a nuestra argentinidad. Tenemos que valorar nuestra cultura y ser conscientes de que somos parte de un país y una tierra de la que hay que estar orgullosos”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.

This site is protected by wp-copyrightpro.com