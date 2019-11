Resulta poco probable pensar que un joven de 20 años recorra casi 20 cuadras para quitarse la vida, menos aún si previamente se sentó a merendar tranquilamente con su familia, salió como cualquier día y se tomó un colectivo. La hipótesis pierda más fuerza si se sacó las pertenencias antes de tirarse de una torre y es más increíble todavía si unos días antes estaba planificando cortarse el pelo, comprar unos auriculares y festejar su cumpleaños.

Esto piensa Carolina Andrada, la madre de Sebastián Matías Zurita, el joven de 20 años que el 30 de mayo de este año apareció muerto tras caer de una de las torres de la calle Charlone y Pasaje Los Indios, en San Miguel.

El muchacho llegó a su casa cerca de las 16 y se tomó una chocolatada con galletitas, la madre se había acostado a dormir la siesta y escuchó que recibió un llamado. “¿Otra vez? No me rompas las pelotas”, dijo que lo escucharon decir y posteriormente avisó que salía. Casi dos horas más tarde llegó la noticia de los sucedido.

Aquí empezaron los problemas, la UFI Nº23 de Malvinas Argentinas rápidamente intentó calificar el hecho como “suicidio”, sin investigar de quién fue el misterioso llamado que recibió Sebastián antes de salir. Es al día de hoy, más de cinco meses después, que el celular se encuentra en la Fiscalía y Carolina no tiene respuesta.

El hecho se hace más sospechoso ya que nadie tomó las declaraciones correspondientes. Sebastián pasó toda la mañana y parte de la tarde con su novia, según relata Carolina, y al día siguiente a la chica se le incendió la casa y se le explotó accidentalmente el celular.

Según narran testigos, la relación de Sebastián con su novia era conflictiva, discutían constantemente y ella le hacía escenas de celos por todo. Aparentemente habían cortado unos días antes, pero se sabe que pasaron juntos aquella jornada.

Las pruebas más evidentes del caso -las únicas, en realidad- las obtuvo Carolina, a quien le dijeron que Sebastián frecuentaba las torres de la calle Charlone y se lo oía discutir en los pasillos con la novia, pero meses después se enteró que no se referían a esa chica sino a otra, una mujer que vive en el edificio, lo cual hace menos creíble la teoría del suicidio. ¿Es posible que alguien vaya a quitarse la vida a un lugar al que suele ir permanentemente? ¿Si pensaba hacerlo porque no tomó la decisión en su casa?

Hasta una persona que se va a suicidar, tanto si se arroja desde una altura cosiderable como quien se coloca delante de un tren, suele poner las manos adelante en señal de defensa, es un acto reflejo del cuerpo, pero la autopsia reveló que no solo Sebastián no hizo eso al caer, sino que además impactó completamente de espaldas y en paralelo a la pared, como si lo hubiesen levantado y lanzado. “Parece que cayó inconsciente”, asegura Carolina, quien hoy, cinco meses después de la muerte de su hijo sigue esperando la pericia toxicológica que pueda aclarar algo.

La FIscalía brilla por su ausencia: no solo no entregó los resultados de los análisis ni de las llamadas recibidas, sino que tampoco custodió la escena como es debido. El lugar desde donde cayó Sebastián fue pintado y refaccionado, ya no se pueden obtener pruebas de allí.

“Solo quiero saber la verdad, sea lo que sea que haya pasado”, reclama la madre, quien cada vez que se acerca a la Fiscalía sigue sin respuestas y duda de que el caso de Sebastián haya podido destapar algo que ocurra en esas torres. Solo queda pedir justicia y que quienes deban actuar lo hagan con la celeridad que correponde. El caso lo lleva la fiscal Silvia González Bazzani.