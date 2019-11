Finalmente, concluyó: “Entendemos que hay que pensar a la política de manera integral. No se trata solamente de resolver problemas puntuales, sino de generar las soluciones pero con una visión, con una idea respecto de lo que son la dignidad, los derechos y el progreso. Y junto a Alberto vamos a recuperar la posibilidad de tener un gobierno que lo haga”.

Luego Achával mencionó que “Estos años de retrocesos en los que se intentó volver a instalar gobiernos neoliberales nos hicieron aprender, tanto a dirigentes políticos como al pueblo. Y quienes ocupamos cargos públicos tenemos la responsabilidad de trabajar para que esos retrocesos no vuelvan a ocurrir”.

“Las manifestaciones en Chile, la reciente liberación de Lula en Brasil o el triunfo de Alberto Fernández acá en Argentina, habla de sociedades que necesitan gobiernos inclusivos, que gestionen a favor del pueblo, que escuchen y entiendan sus necesidades”, dijo. Y detalló: “Para eso, el camino es el de la protección de la industria nacional, el de generar trabajo, aumentar las jubilaciones para generar consumo y poner la economía en marcha. Esa es una receta que funcionó en miles de países del mundo, no así la del ajuste y el endeudamiento”.

Federico Achával participó de la reunión del grupo de Puebla, que encabezó Alberto Fernández y que reunió a líderes progresistas de la región, como la ex presidenta de Brasil, Dilma Rouseff; así como a referentes de todo el arco político y económico nacional.

“Como dice Alberto, construir una Argentina más igualitaria no es una utopía”, afirmó Achával