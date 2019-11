Numerosos vecinos concurrieron a disfrutar la tarde en los jardines del museo. Entre ellos, Vanesa, de Virreyes, quien opinó: “Está muy bueno que los chicos desde chiquitos sepan bailar folklore; me encanta. Y vine con mi amiga a hacerle el aguante a los chicos del ballet ‘El ceibal’”.

En tanto, la artista plástica Sandra Ciardelli expuso seis de sus obras: “Soy profesora de Dibujo y Pintura de los Talleres Municipales. Me gusta pintar arte gauchesco, caricaturas que tienen que ver con la vida de campo; cuento historias imaginarias que están en mi mente”.

Juan Carlos Romero, tercera generación de sanfernandinos y vecino, expuso sus trabajos: “Hago encabado de cuchillos, afilo, restauro, compro y vendo antiguos y nuevos. Algunas antigüedades quedan para mi vitrina, es un hobby. Esperemos que la tradición no se pierda nunca, agradezco al Museo por la invitación y espero que se repita”.