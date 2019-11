Durante la recorrida, el intendente charló con las familias, quienes le demostraron su apoyo. Al respecto, el jefe comunal dijo: “La gente está contenta porque vio que más allá del 68 por ciento que sacamos hace dos domingos atrás no nos borramos, estamos acá. La mejor forma de recargar pilas es con el cariño de la gente, con el reconocimiento y también con la crítica constructiva para trabajar en temas que quizás nosotros no notamos y para ellos son muy importantes”.

