“La gente dio un mensaje claro que quiere políticas que la representen, y nosotros tenemos la tranquilidad de que nuestro proceso de conformación de unidad nos asegura que podamos gobernar en favor de las grandes mayorías de los pilarenses”, afirmó el intendente electo, convencido de que “el proceso que tenemos para adelante nos permitirá convencer a todos los vecinos que no nos acompañaron” en la última elección.

Otras de las cuestiones preocupantes tienen que ver con la salud pública. Achával indicó que la maternidad inaugurada a la vera de la Panamericana, a la altura del KM 52.5, “está lejos de ser terminada”. “Estamos esperando ver los presupuestos para finalizar esta obra más que necesaria para que las madres puedan dar a luz en un lugar digno”, comentó el concejal, con la lupa puesta en cuáles fueron los fondos utilizados para el desarrollo de la misma, “porque sabemos que no fueron recursos municipales”.

En plena emergencia alimentaria “después del 27 de octubre se cortó la asistencia y dejó de haber acompañamiento a las familias”, denunció el jefe comunal electo. En relación, Lourdes Filgueira aseguró que “hubo un uso político de la necesidad de la gente con mercadería y asistencia”, previo a las elecciones, carencias “generadas por las propias políticas de Cambiemos”. “En esta transición podemos ver cómo se retiró toda ayuda a merenderos, lo que es una situación muy grave que nos preocupa”, manifestó la futura edil, e informó que aún no se ha podido avanzar con las reuniones de transición de Desarrollo Social “porque algunas de las funcionarias están de vacaciones, en este contexto social y económico”.

