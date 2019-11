En la mañana de hoy, se llevó a cabo la reunión de la comisión de Salud, encuentro que desde el comienzo resultó insuficiente, debido a la ausencia del Secretario de Salud, Esteban Sieling, cuya presencia se había solicitado desde el Frente de Todos. La ausencia del funcionario imposibilitó la posibilidad de avanzar en el conocimiento de algunos puntos fundamentales sobre el funcionamiento del sistema de salud, su estado actual y su situación futura.

Quienes estuvieron presentes desde el Ejecutivo fueron el jefe de Gabinete, Juan Pablo Martignone; Analía Leguizamón, de Salas de Atención Primaria, los directores de los tres hospitales (Juan Carlos Rodríguez, del Sanguinetti; Ivana Paula Scheller, del Meisner y Elizabeth Gaggi, del Falcón) y funcionarios del área de Farmacias.

Tras la reunión, Santiago Laurent planteó que “Lo primero que nos llamó la atención fue que el propio jefe de Gabinete nos confirmara que la maternidad que está sobre la Panamericana es el fruto de un aporte de $100 millones de la papelera Samseng. Es llamativa la injerencia que esta empresa tuvo en la construcción de la obra. Lo que queremos saber, y el análisis que haremos cuando toque evaluar los temas vinculados a industria y medio ambiente, son las condiciones de este acuerdo, el detalle de los fondos y las exigencias que se pidieron a cambio”.

Además, dijo que “Nos preocupa que las tan promocionadas obras de los CAPs, con la que esta gestión plagó de comunicación, videos y acciones de campaña las redes sociales, hoy estén inconclusas. La situación real es que Vidal incumplió en el envío de los fondos necesarios para poder terminar los 21 centros que se prometieron y que hay 14 que no están con un grado de avance que permita ponerlos en pleno funcionamiento en el corto plazo. Por el contrario, requerirá de tiempo y gestiones de recursos provinciales, frente al gobernador Kicillof, poder continuar con sus obras”.

Por su parte, Juan Pablo Roldán se refirió a la descripción que algunos funcionarios, en particular el responsable del Sanguinetti, hicieron del estado de los hospitales: “Insisten en ilustrar una realidad que no se condice con las quejas que a diaria plantean cientos de vecinos”. En ese sentido, dijo que “Lo que se ve es un sistema de salud colapsado, en donde faltan insumos, medicamentos, profesionales y en donde el estado de los edificios es crítico. De hecho, vimos cómo en este tiempo se llovió el techo del Sanguinetti, sabemos de la inseguridad que sienten las madres del Meisner o de las salas de atención que pasaron meses con los vidrios rotos. Hoy esperábamos tener un conocimiento certero de la situación pero la gestión de Ducoté insiste con contar una realidad de la que no hay pilarense que pueda dar fe”.

Lo mismo planteó con temas como las ambulancias: “Hablan de compra de ambulancias pero en la realidad lo que los vecinos cuentan es que cada vez que las necesitan estas no llegan a los barrios”.

Finalmente, declaró: “Vemos que esta gestión plantea un estado del sistema de salud de Pilar que está my lejos de lo que vive la gente, para quien acceder a un turno médico, a un medicamento o recibir una respuesta frente a una urgencia es algo imposible. Y eso, en un contexto de vulnerabilidad como el que vivimos, en donde los riesgos de enfermedad y las necesidades cada vez son más, nos preocupa mucho”.