Los comerciantes de Los Polvorines, al igual que en las demás localidades del distrito, se ven beneficiados con las mejoras. Con la construcción de una nueva plaza y la correspondiente iluminación del espacio, aumenta el flujo de personas que transitan por la zona. “Antes había un estacionamiento que no cumplía su función porque la gente no venía a dejar el auto acá porque estaba oscuro, y ahora es un espacio que puede disfrutar la familia”, finalizó el jefe comunal.

